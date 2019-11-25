Эксперты назвали способы повысить срок службы покрышек для авто





Важно понимать причины, стоящие за быстрым износом резины. Зачастую подобное происходит вследствие некой неисправности в работе подвески, ошибках в процедуре регулировки схождения колёс, ошибочно выбранным стилем вождения. Самым частым становится повреждение колёс при столкновении с высокими бордюрами. Такое случается во время движения по парковке и заходе в поворот. Вследствие удара повреждается армированная оболочка покрышки, что вызывает падение жесткости конструкции.Частой причиной быстрого износа становится разрыв наружного слоя колеса, вызывающий возникновение неровности на шинах. Наиболее вероятным случаем повреждения является появление в резине посторонних предметов, подобных свёрлам в боковой области шины или в протекторе. Для увеличения срока эксплуатации резины достаточно придерживаться нескольких основных рекомендаций. Первым делом стоит ввести привычку контролировать давление в шинах. Замер стоит проводить 1 раз в 2 недели или чаще.Перед отправкой в поездку на большие расстояния нужно сделать контрольную проверку состояния колёс для предупреждения потенциальных рисков. После увеличения массы машины вследствие загрузки тяжелых грузов нужно провести контроль давления в шинах. Немаловажное значение играет геометрия подвески. Регулировать её желательно каждый месяц, а с частотой 1 раз в год нужно проходить техобслуживания развала-схождения.Хранить резину нужно в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Набирать высокую скорость ради торможения на ближайшем перекрёстке не стоит. Гораздо легче покрышки перенесут движение с умеренной скоростью. Любителям дрифта стоит запастись спецрезиной, поскольку стандартные версии для этого не приспособлены.