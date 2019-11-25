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Эксперты назвали способы повысить срок службы покрышек для авто

Эксперты рассказали о способах повысить срок службы покрышек. Владельцу авто для этого достаточно поддерживать норму по давлению в шинах, своевременно ликвидировать проколы, а также использовать правильный стиль управления транспортным средством.

Важно понимать причины, стоящие за быстрым износом резины. Зачастую подобное происходит вследствие некой неисправности в работе подвески, ошибках в процедуре регулировки схождения колёс, ошибочно выбранным стилем вождения. Самым частым становится повреждение колёс при столкновении с высокими бордюрами. Такое случается во время движения по парковке и заходе в поворот. Вследствие удара повреждается армированная оболочка покрышки, что вызывает падение жесткости конструкции.

Частой причиной быстрого износа становится разрыв наружного слоя колеса, вызывающий возникновение неровности на шинах. Наиболее вероятным случаем повреждения является появление в резине посторонних предметов, подобных свёрлам в боковой области шины или в протекторе. Для увеличения срока эксплуатации резины достаточно придерживаться нескольких основных рекомендаций. Первым делом стоит ввести привычку контролировать давление в шинах. Замер стоит проводить 1 раз в 2 недели или чаще.

Перед отправкой в поездку на большие расстояния нужно сделать контрольную проверку состояния колёс для предупреждения потенциальных рисков. После увеличения массы машины вследствие загрузки тяжелых грузов нужно провести контроль давления в шинах. Немаловажное значение играет геометрия подвески. Регулировать её желательно каждый месяц, а с частотой 1 раз в год нужно проходить техобслуживания развала-схождения.

Хранить резину нужно в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Набирать высокую скорость ради торможения на ближайшем перекрёстке не стоит. Гораздо легче покрышки перенесут движение с умеренной скоростью. Любителям дрифта стоит запастись спецрезиной, поскольку стандартные версии для этого не приспособлены.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:29

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