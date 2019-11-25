Тина Канделаки: "Волшебно, когда тебе 44 года, а жизнь твоя только начинается"

Тина Канделаки рассказала фанатам, что когда у нее спрашивают о том, случались ли с ней чудесные события, она отвечает, что жизнь - это и есть чудо. Телеведущая опубликовала несколько снимков в пальто коричневого цвета и солнцезащитных очках. В комментарии к посту в Instagram она написала: "Волшебно, когда тебе 44 года, а жизнь твоя только начинается". Внутренняя энергия, горящая в Тине Канделаки — это невероятный дар и она по-прежнему полна решимости влиять на максимальное количество событий в своей жизни.Телеведущая считает чудом своей жизни то, что она полна идей, новых целей и не чувствует того, что добилась многого настолько, чтобы остановиться. В конце своего поста Тина Канделаки поинтересовалась у подписчиков, что они считают чудом. Фанаты написали свои варианты ответов и комплименты. Также они оставили большое количество лайков.