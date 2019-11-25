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Huawei официально презентовала новый планшет MatePad Pro

Huawei MatePad Pro рекламировали с акцентом на встроенные функции, которых раньше не было ни на одном планшете. Теперь бренд официально презентовал новый продукт в Китае.

Huawei MatePad Pro вышел в продажу сегодня в Китае. Планшет обладает выдающимися характеристиками, которых никогда раньше не наблюдалось в китайских девайсах. Если коротко, то 7-нм чипсет Kirin 990, входящий в комплект, поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти. Также имеется ячейка для карт памяти nanoSD, если клиент желает расширить память. Устройство оснащено огромной батареей емкостью 7250 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 40 Вт. Основные характеристики включают 10,8-дюймовый ЖК-экран с разрешением 1600x2560, 13-мегапиксельную заднюю камеру, ОС EMUI 10 от Huawei на базе Android 10. Стоимость оценивается примерно в 690 долларов США.

Хотя новый продукт оснащен новейшим процессором, в следующем году появится более мощная версия. Этот гаджет будет работать на процессоре Kirin 990 5G, который не только имеет встроенный модем с поддержкой сети 5G, но его ядра работают на более высокой скорости. Комплект может также включать батарею на 7500 мАч с более высокой ценой. Планшет собираются выставить на местный рынок в первом квартале 2020 года. В зависимости от темпа разработок устройство может появиться вместе с линейкой Huawei P40.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:14

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