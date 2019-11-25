Максим Галкин анонсировал свой сольный концерт в Государственном Кремлёвском Дворце

Максим Галкин часто общается со своими фанатами в социальных сетях. Сегодня знаменитый юморист решил напомнить поклонникам о своём концерте, который состоится через несколько дней, и опубликовал афишу. На кадре Максим Галкин одет в белую футболку и черную рубашку, артист смотрит в камеру и улыбается. В комментарии к публикации в Instagram супруг Аллы Пугачевой написал, что уже 29 ноября состоится его сольный концерт в Государственном Кремлёвском Дворце, отметив, что билетов уже не осталось.В конце своего поста Максим Галкин заявил, он с большим нетерпением ждет своих преданных поклонников в концертном зале. Подписчики написали, что на афише артист получился очень красивым. Некоторые поинтересовались, где юморист собирается встречать Новый год, но пока не получили ответа. Меньше чем за 30 минут публикация набрала более 5 500 лайков.