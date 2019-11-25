Родственники Владимира Шаинского со скандалами делят наследство после смерти композитора





Вот уже почти два года прошло со дня смерти композитора, но его наследство до сих пор не разделено между родственниками. Изначально Владимир Шаинский оставил все свое имущество супруге, но спустя какое-то время после его кончины объявился сын музыканта от второго брака, который заявил о своих правах на часть наследуемого имущества. Об этом в эфире популярного шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ рассказал младший сын маэстро. По словам мужчины, скандалы начались после того, как все счета Шаинского были заблокированы, а его семья лишилась даже средств на то, чтобы вывезти тело на похороны из США в Россию. Как выяснилось, еще один претендент на имущество покойного имеет инвалидность, а потому автоматически вносится в список наследников, претендующих на долю в имуществе.Из-за многочисленных неурядиц и появления нового наследника, который, по словам Вячеслава Шаинского, до смерти отца даже не интересовался его судьбой и здоровьем, у вдовы покойного композитора серьезно подорвано здоровье. Начались у семьи и проблемы с долгами, которые накопились за время всех этих разбирательств.