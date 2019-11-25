АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В честь Дня Матери названы российские знаменитости, являющиеся многодетными…
EUR 70.52 USD 63.71
Курс валют на 23.11.2019

Родственники Владимира Шаинского со скандалами делят наследство после смерти композитора

Родственники знаменитого композитора Владимира Шаинского до сих пор не могут поделить между собой наследство, оставшееся после смерти талантливого предка. На данный момент они продолжают борьбу в судах, отстаивая свое право на часть заработанного прославленным маэстро.
Родственники Владимира Шаинского со скандалами делят наследство после смерти композитора

Вот уже почти два года прошло со дня смерти композитора, но его наследство до сих пор не разделено между родственниками. Изначально Владимир Шаинский оставил все свое имущество супруге, но спустя какое-то время после его кончины объявился сын музыканта от второго брака, который заявил о своих правах на часть наследуемого имущества. Об этом в эфире популярного шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ рассказал младший сын маэстро. По словам мужчины, скандалы начались после того, как все счета Шаинского были заблокированы, а его семья лишилась даже средств на то, чтобы вывезти тело на похороны из США в Россию. Как выяснилось, еще один претендент на имущество покойного имеет инвалидность, а потому автоматически вносится в список наследников, претендующих на долю в имуществе.

Из-за многочисленных неурядиц и появления нового наследника, который, по словам Вячеслава Шаинского, до смерти отца даже не интересовался его судьбой и здоровьем, у вдовы покойного композитора серьезно подорвано здоровье. Начались у семьи и проблемы с долгами, которые накопились за время всех этих разбирательств.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились сведения о беременности Светланы…
Эксперты назвали способы повысить срок службы покрышек для…
Родственники Владимира Шаинского со скандалами делят наследство после смерти…
Huawei официально презентовала новый планшет MatePad…
Дмитрий Нагиев: «Дурной характер и плохой вкус в одежде — ещё не повод не порадовать…
Названы ТОП-5 российских кинопремьер этой…
В Канаде у вейпера впервые обнаружили редкое заболевание…
Ким Кардашьян крестила своих детей Чикаго, Псалома и Сейнта в…
Тина Канделаки: "Волшебно, когда тебе 44 года, а жизнь твоя только…
Владимир Пресняков не согласен с предложением Виталия Милонова проверять артистов на…
Темный шоколад может предотвратить депрессию и повысить…
Олег Газманов пострадал от аферистов, рекламирующих от его имени клиники по лечению…
Врачи: Нарушение сна может сигнализировать о скрытом…
Актриса Светлана Камынина назвала свой сильный характер причиной…
Роскосмос отправит роботов-кентавров на другие…
Максим Галкин анонсировал свой сольный концерт в Государственном Кремлёвском…
Эксперты назвали клавиатуру Apple MacBook Pro одной из самых…
Ученые нашли способ быстрой диагностики наследственных заболеваний у…
В день рождения Нонны Мордюковой названы главные достижения…
Анастасия Волочкова: "Иногда подурачиться после репетиции — это…
Toyota намеревается выпустить новый минивэн…
Константин Меладзе представил клип Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой…
У берегов Флориды замечены три загадочных…
Стилист рассказал, как уговорил Волочкову внезапно сменить…
В Москве иностранец заплатил за такси из Шереметьево в центр 25 000…
Саша Савельева стремительно похудела после родов из-за желания улучшить…
Ученые опровергли миф о существовании жизни на…
Виктория Исакова опубликовала необычное фото с…
Стали известны места работы с наибольшей конкуренцией на рынке…
За нарушение на дорогах Северной Карелии полагается крупный…
Игорь Крутой снял на видео поцелуй Филиппа Киркорова с Сергеем…
Российские физики разрабатывают устройство, имитирующее человеческие синапсы, чтобы «забыть»…
В интернете разместили рендеры обновленной Lada…
В столичных школах пройдет конкурс «PRO.Чтение: Поменяй…
Звезда "Дом-2" Ольга Гажиенко научила фанатов делать покупки в "черную…
Врачи рассказали об опасности грязного постельного…
Лайма Вайкуле рассказала о застолье с Аллой…
Мини-ноутбук OneMix 3 Pro будут поставлять с процессором Intel Comet…
Турецкие военные приступают к тестам радаров…
«Я много поняла за эти годы»: Ирина Понаровская возвращается на сцену спустя 10…
Просмотреть все новости