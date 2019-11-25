Названы ТОП-5 российских кинопремьер этой зимы





Уже 5 декабря в прокат выходят сразу две картины российского производства: комедийная драма «Розовое или колокольчик» и драма «Конец сезона». Первый фильм поделится увлекательной историей о жизни главной героини, вернувшейся из Италии в Россию, потеряв и работу, и возлюбленного, а второй порадует целой плеядой знаменитых актеров, создавших удивительную параллель с чеховскими «Тремя сестрами».Спустя еще неделю отечественный кинопрокат пополнится биографической драмой «Танец с саблями», которая расскажет историю создания одного из самых невероятных музыкальных шедевров в истории с аналогичным названием. Следующая премьера ожидает россиян 23 января в виде комедийной ленты «Марафон желаний» с хорошим подбором актеров и доброй романтической историей. А завершит хит-парад заслуживающих внимания премьер сказочный фильм «Серебряные коньки», который выходит на экраны 13 февраля 2020 года.