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Ким Кардашьян крестила своих детей Чикаго, Псалома и Сейнта в Армении

Недавно Ким Кардашьян приезжала в Армению, чтобы принять участие WCIT 2019. Как стало известно, перед мероприятием звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" решила крестить своих детей Чикаго, Псалома и Сейнта в местной церкви.
Ким Кардашьян крестила своих детей Чикаго, Псалома и Сейнта в Армении

Иерей Ваграм Меликян рассказал, что при крещении 3-летний Сейнт получил имя Григор, годовалая Чикаго - Ашхен, а 6-месячный Псалома - Вардан. Для похода в духовный центр Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине Ким Кардашьян выбрала летящее платье в пол серого цвета. Своих детей звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" одела в белоснежные наряды. Сопровождала знаменитость ее сестра Кортни Кардашьян со своими детьми Мейсоном, Рейном и Пенелопой. На данное мероприятие собрались посмотреть многие местные жители и папарацци, которые фотографировали знаменитую семью.

Старшая дочь Ким Кардашьян Норт тоже была со своей матерью, братьями и сестрами в Армени и присутствовала на мероприятии. Напомним, что она была крещена несколько лет назад в армянском квартале Иерусалима в Соборе святого Иакова.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:54

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