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Испанские ученые создали экофутболку, которая вырабатывает электричество

Испанские ученые из Университета Малаги создали доступную в цене экофутболку. Она способна вырабатывать электричество из разницы температур между телом человека и окружающей средой. Подробное описание можно найти в журнале Advanced Functional Materials.
Испанские ученые создали экофутболку, которая вырабатывает электричество

Создание разработки не потребовало у ученых дорогих материалов. Биочернила наносятся на хлопок, и при нагревании полученное вещество просачивается в ткань, приобретая электрические свойства. «Когда человек ходит или бежит, его тело нагревается. Если он носит подобную футболку, разница между его телом и более низкой температурой окружающей среды может генерировать электричество», - подмечают ученые из университета.

Более того, в настоящий момент специалисты делают все возможное, чтобы усовершенствовать изобретение. В ближайших планах заставить футболку генерировать свет, чтобы человека можно было заметить в темное время суток. Или даже создать функцию зарядки мобильного телефона без зарядного устройства.

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Технологии
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 00:04

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