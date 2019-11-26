Испанские ученые создали экофутболку, которая вырабатывает электричество





Создание разработки не потребовало у ученых дорогих материалов. Биочернила наносятся на хлопок, и при нагревании полученное вещество просачивается в ткань, приобретая электрические свойства. «Когда человек ходит или бежит, его тело нагревается. Если он носит подобную футболку, разница между его телом и более низкой температурой окружающей среды может генерировать электричество», - подмечают ученые из университета.Более того, в настоящий момент специалисты делают все возможное, чтобы усовершенствовать изобретение. В ближайших планах заставить футболку генерировать свет, чтобы человека можно было заметить в темное время суток. Или даже создать функцию зарядки мобильного телефона без зарядного устройства.