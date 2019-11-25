Владимир Пресняков не согласен с предложением Виталия Милонова проверять артистов на наркозависимость
За кулисами премии "Золотой граммофон" Владимир Пресняков заявил, что категорически не согласен с предложением депутата Виталия Милонова проверять артистов на употребление запрещенных препаратов. Также исполнитель отметил, что из-за слов депутата на знаменитостей обрушилось много критики.
Недавно Виталий Милонов предложил проверить россиян на наличие различных запрещенных препаратов в организме. Депутат отметил, что начать необходимо со знаменитостей. Если выяснится, что бизнесмен употребляет данные вещества, то ему нужно запретить вести бизнес, а если в этом будет уличен артист – запретить выступать. Накануне за кулисами премии "Золотой граммофон" Владимир Пресняков дал интервью, в котором высказал свое мнение о заявлении депутата.
Исполнитель считает, что Виталий Милонов поступил неправильно, сделав это предложение, и теперь на многих знаменитых людей обрушилась критика. Владимир Пресняков вспомнил недавний скандал с Димой Биланом из-за его выступления в нетрезвом виде в Самаре и отметил, что его коллеге уже хватит извиняться за произошедшее. Сам певец никогда не выходит на сцену в алкогольном опьянении.
Недавно Виталий Милонов предложил проверить россиян на наличие различных запрещенных препаратов в организме. Депутат отметил, что начать необходимо со знаменитостей. Если выяснится, что бизнесмен употребляет данные вещества, то ему нужно запретить вести бизнес, а если в этом будет уличен артист – запретить выступать. Накануне за кулисами премии "Золотой граммофон" Владимир Пресняков дал интервью, в котором высказал свое мнение о заявлении депутата.
Исполнитель считает, что Виталий Милонов поступил неправильно, сделав это предложение, и теперь на многих знаменитых людей обрушилась критика. Владимир Пресняков вспомнил недавний скандал с Димой Биланом из-за его выступления в нетрезвом виде в Самаре и отметил, что его коллеге уже хватит извиняться за произошедшее. Сам певец никогда не выходит на сцену в алкогольном опьянении.