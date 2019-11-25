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Олег Газманов пострадал от аферистов, рекламирующих от его имени клиники по лечению суставов

Недавно Олег Газманов попал в неприятную ситуацию. Артист рассказал, что пострадал от интернет-аферистов, которые от его имени рекламировали немецкие клиники по лечению суставов.
Олег Газманов пострадал от аферистов, рекламирующих от его имени клиники по лечению суставов

Знаменитость своевременно опубликовал пост на своей странице в Instagram, где полностью опровергнул какое-либо участие в рекламных кампаниях. Газманов не проходил лечение в Германии, тем более связанного с суставами. Артист находится в отличной физической форме, несмотря на возраст. Он часто занимается активными видами спорта и не пренебрегает частыми физическими упражнениями. За последнее время в Сети появилось очень много рекламы с участием композитора по необоснованным причинам. Поэтому Олег Газманов призывает своих поклонников не верить распространяющимся о нем слухам и не вестись на уловки аферистов.

Супруга знаменитости Марина Газманова в комментарии под постом заявила, что не даст в обиду мужа. «Прочь руки от суставов композитора! Лично тренирую!» - отмечает она.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:33

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