Олег Газманов пострадал от аферистов, рекламирующих от его имени клиники по лечению суставов

Знаменитость своевременно опубликовал пост на своей странице в Instagram, где полностью опровергнул какое-либо участие в рекламных кампаниях. Газманов не проходил лечение в Германии, тем более связанного с суставами. Артист находится в отличной физической форме, несмотря на возраст. Он часто занимается активными видами спорта и не пренебрегает частыми физическими упражнениями. За последнее время в Сети появилось очень много рекламы с участием композитора по необоснованным причинам. Поэтому Олег Газманов призывает своих поклонников не верить распространяющимся о нем слухам и не вестись на уловки аферистов.Супруга знаменитости Марина Газманова в комментарии под постом заявила, что не даст в обиду мужа. «Прочь руки от суставов композитора! Лично тренирую!» - отмечает она.