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За нарушение на дорогах Северной Карелии полагается крупный штраф

На дорогах Северной Карелии за превышение скорости полагается крупный штраф. Его привязывают к доходам нарушителя: нужная к уплате сумма определяется как половина дневного заработка недобросовестного водителя. Вместе с тем, размер штрафа зависит и от того, на сколько был превышен скоростной лимит.
За нарушение на дорогах Северной Карелии полагается крупный штраф

Почти полтора миллиона рублей – 20 тысяч евро – заплатил недавно российский бизнесмен за превышение скорости на трассе в Северной Карелии. В этот финский регион предприниматель отправился, чтобы отдохнуть и покататься на лыжах на горнолыжном курорте Коли. Предприниматель хорошо знает финские законы – он имеет двойное гражданство и живет в стране уже 9 лет, сообщил источник, знакомый с бизнесменом.

На 116 000 евро в 2002 году был оштрафован бывший директор компании Nokia Энсси Ваньоки. Он превысил скорость на 25 км/ч, двигаясь на мотоцикле. В 2015 году, управляя автомобилем, финский бизнесмен Рейма Куисла превысил скорость на 22 км/ч. Ему пришлось заплатить 54 000 евро.

Источник: https://www.visitkarelia.fi/ru/today-media/news-3

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Добавил: Роман Сегодня, 13:45

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