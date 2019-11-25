Актриса Светлана Камынина назвала свой сильный характер причиной одиночества

Светлана Камынина известна благодаря участию в сериале «Интерны». При этом она рассказала, что с детского возраста имеет привычку достигать собственных целей без привлечения посторонней помощи. Уже в 13 лет она преподавала иностранный язык, получала дополнительный доход от работы в качестве уборщицы и официантки, проводила расклейку объявлений.Светлана Камынина добавила, что сильный характер стал причиной одиночества. Ранее актриса искала возлюбленного, однако теперь больше увлечена путешествиям и собственным духовным развитием. Светлана Камынина не планирует рожать. Она считает важным растить ребёнка в полноценной семье.