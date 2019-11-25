Роскосмос отправит роботов-кентавров на другие планеты





Подобная концепция автоматической системы рассматривается для осуществления работ на поверхности отдаленных планет. Для этого в корпорации рассчитывают создать роботов-кентавров, обладающих антропоморфным торсом. «Кентафроподобные роботы на шагающих платформах предназначены для выполнения нестандартных задач», - приводит агентство ТАСС слова исполнительного директора госкорпорации по науке и перспективным разработкам Александра Блошенко.По словам топ-менеджера Роскосмоса, с самой платформой в компании уже определились. «Речь о колесной шагающей тележке, способной, как катиться, так и шагать через препятствия», - добавил он, подчеркнув, что первые образцы таких платформ разрабатывались еще в советское время на базе ЦНИИ Робототехники в Петербурге. Именно эту концепцию и было решено использовать в качестве основной.