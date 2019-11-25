Роскосмос отправит роботов-кентавров на другие планеты
Госкорпорация Роскосмос планирует отправить на другие планеты специальных роботов-кентравров на шагающих тележках. Отмечается, что первые опытные образцы таких платформ были созданы еще во времена СССР.
Подобная концепция автоматической системы рассматривается для осуществления работ на поверхности отдаленных планет. Для этого в корпорации рассчитывают создать роботов-кентавров, обладающих антропоморфным торсом. «Кентафроподобные роботы на шагающих платформах предназначены для выполнения нестандартных задач», - приводит агентство ТАСС слова исполнительного директора госкорпорации по науке и перспективным разработкам Александра Блошенко.
По словам топ-менеджера Роскосмоса, с самой платформой в компании уже определились. «Речь о колесной шагающей тележке, способной, как катиться, так и шагать через препятствия», - добавил он, подчеркнув, что первые образцы таких платформ разрабатывались еще в советское время на базе ЦНИИ Робототехники в Петербурге. Именно эту концепцию и было решено использовать в качестве основной.
Подобная концепция автоматической системы рассматривается для осуществления работ на поверхности отдаленных планет. Для этого в корпорации рассчитывают создать роботов-кентавров, обладающих антропоморфным торсом. «Кентафроподобные роботы на шагающих платформах предназначены для выполнения нестандартных задач», - приводит агентство ТАСС слова исполнительного директора госкорпорации по науке и перспективным разработкам Александра Блошенко.
По словам топ-менеджера Роскосмоса, с самой платформой в компании уже определились. «Речь о колесной шагающей тележке, способной, как катиться, так и шагать через препятствия», - добавил он, подчеркнув, что первые образцы таких платформ разрабатывались еще в советское время на базе ЦНИИ Робототехники в Петербурге. Именно эту концепцию и было решено использовать в качестве основной.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:12