Эксперты назвали клавиатуру Apple MacBook Pro одной из самых тихих





Новый 16-дюймовый MacBook Pro знаменует собой возвращение к первому форм-фактору клавиатуры Apple. Он имеет механизм ножничного переключения вместо типичной конструкции "бабочки". Масштабный тест от The Wall Street Journal пытался выяснить, насколько тише новая клавиатура от "яблочной" компании, чем у других портативных компьютеров. Девайс продемонстрировал неплохие результаты благодаря модернизированной технологии, заняв второе место по значению в децибелах, будучи лишь немного громче, чем Pixelbook Pro и его "клавиши отключения звука".Если MacBook Pro во время набора текста издает около 30,3 дБ, то лидер рейтинга всего лишь 30,1 дБ. В исследовании также участвовали MacBook Pro 2015 (31,2 дБ), Dell XPS 13 (32,3 дБ), Surface Laptop 3 (33,8 дБ) и MacBook Air 2018 (41,9 дБ). Почти все продукты от яблочной компании отличались невообразимой тишиной, поскольку примером для сравнения была выбрана печатная ретро-машинка, громкость которой составляла 60,2 дБ. Стоимость MacBook Pro на глобальном рынке оценена от 110 тысяч до 233 тысяч долларов в зависимости от комплектации.