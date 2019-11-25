Эксперты назвали клавиатуру Apple MacBook Pro одной из самых тихих
Клавиатуры портативных компьютеров не отличаются самой лучшей изоляцией шума. Однако Apple MacBook Pro эксперты назвали одним из самых тихих ноутбуков для набора текста.
Новый 16-дюймовый MacBook Pro знаменует собой возвращение к первому форм-фактору клавиатуры Apple. Он имеет механизм ножничного переключения вместо типичной конструкции "бабочки". Масштабный тест от The Wall Street Journal пытался выяснить, насколько тише новая клавиатура от "яблочной" компании, чем у других портативных компьютеров. Девайс продемонстрировал неплохие результаты благодаря модернизированной технологии, заняв второе место по значению в децибелах, будучи лишь немного громче, чем Pixelbook Pro и его "клавиши отключения звука".
Если MacBook Pro во время набора текста издает около 30,3 дБ, то лидер рейтинга всего лишь 30,1 дБ. В исследовании также участвовали MacBook Pro 2015 (31,2 дБ), Dell XPS 13 (32,3 дБ), Surface Laptop 3 (33,8 дБ) и MacBook Air 2018 (41,9 дБ). Почти все продукты от яблочной компании отличались невообразимой тишиной, поскольку примером для сравнения была выбрана печатная ретро-машинка, громкость которой составляла 60,2 дБ. Стоимость MacBook Pro на глобальном рынке оценена от 110 тысяч до 233 тысяч долларов в зависимости от комплектации.
Новый 16-дюймовый MacBook Pro знаменует собой возвращение к первому форм-фактору клавиатуры Apple. Он имеет механизм ножничного переключения вместо типичной конструкции "бабочки". Масштабный тест от The Wall Street Journal пытался выяснить, насколько тише новая клавиатура от "яблочной" компании, чем у других портативных компьютеров. Девайс продемонстрировал неплохие результаты благодаря модернизированной технологии, заняв второе место по значению в децибелах, будучи лишь немного громче, чем Pixelbook Pro и его "клавиши отключения звука".
Если MacBook Pro во время набора текста издает около 30,3 дБ, то лидер рейтинга всего лишь 30,1 дБ. В исследовании также участвовали MacBook Pro 2015 (31,2 дБ), Dell XPS 13 (32,3 дБ), Surface Laptop 3 (33,8 дБ) и MacBook Air 2018 (41,9 дБ). Почти все продукты от яблочной компании отличались невообразимой тишиной, поскольку примером для сравнения была выбрана печатная ретро-машинка, громкость которой составляла 60,2 дБ. Стоимость MacBook Pro на глобальном рынке оценена от 110 тысяч до 233 тысяч долларов в зависимости от комплектации.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:05