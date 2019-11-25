Анастасия Волочкова: "Иногда подурачиться после репетиции — это весело"
Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте показала подписчикам, как она смешно танцует на пуантах. В комментарии знаменитая балерина написала, что иногда подурачиться после репетиции — это весело.
Анастасия Волочкова ежедневно делает публикации в социальных сетях и старается рассказывать преданным поклонникам все, что происходит в ее жизни. Сегодня танцовщица опубликовала видео, на котором она запечатлена в ярко-красных штанах и белой майке. Балерина сначала прошлась на пуантах, потом станцевала смешной танец. В комментарии к публикации в Instagram Анастасия Волочкова написала, что иногда любит подурачиться после репетиции. Также она отметила, что молодой человек на заднем плане не смог пройти мимо.
В конце своего поста знаменитая балерина пожелала подписчикам позитива, радости, поддерживать форму и заниматься любимым делом. Преданные поклонники написали, что Анастасия Волочкова даже в шуточном танце выглядит очень грациозно и оставили множество комплиментов. Всего за несколько десятков минут публикацию танцовщицы просмотрели более 21 000 пользователей Сети.
Анастасия Волочкова ежедневно делает публикации в социальных сетях и старается рассказывать преданным поклонникам все, что происходит в ее жизни. Сегодня танцовщица опубликовала видео, на котором она запечатлена в ярко-красных штанах и белой майке. Балерина сначала прошлась на пуантах, потом станцевала смешной танец. В комментарии к публикации в Instagram Анастасия Волочкова написала, что иногда любит подурачиться после репетиции. Также она отметила, что молодой человек на заднем плане не смог пройти мимо.
В конце своего поста знаменитая балерина пожелала подписчикам позитива, радости, поддерживать форму и заниматься любимым делом. Преданные поклонники написали, что Анастасия Волочкова даже в шуточном танце выглядит очень грациозно и оставили множество комплиментов. Всего за несколько десятков минут публикацию танцовщицы просмотрели более 21 000 пользователей Сети.