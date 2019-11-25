Анастасия Волочкова: "Иногда подурачиться после репетиции — это весело"

Анастасия Волочкова ежедневно делает публикации в социальных сетях и старается рассказывать преданным поклонникам все, что происходит в ее жизни. Сегодня танцовщица опубликовала видео, на котором она запечатлена в ярко-красных штанах и белой майке. Балерина сначала прошлась на пуантах, потом станцевала смешной танец. В комментарии к публикации в Instagram Анастасия Волочкова написала, что иногда любит подурачиться после репетиции. Также она отметила, что молодой человек на заднем плане не смог пройти мимо.В конце своего поста знаменитая балерина пожелала подписчикам позитива, радости, поддерживать форму и заниматься любимым делом. Преданные поклонники написали, что Анастасия Волочкова даже в шуточном танце выглядит очень грациозно и оставили множество комплиментов. Всего за несколько десятков минут публикацию танцовщицы просмотрели более 21 000 пользователей Сети.