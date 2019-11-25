В столичных школах пройдет конкурс «PRO.Чтение: Поменяй мир»





В своем выступлении Андрей Зинин выразил уверенность в том, что конкурс проектов «PRO.Чтение: Поменяй мир» будет полезен не только для любителей чтения, но и тем людям, кто хочет популяризировать художественную литературу. С решением этой задачи помогут современные библиотечные сервисы, — отметил он.Следует отметить, что участниками отчетного конкурса могут быть команды из столичных школ в составе 3-5 человек (в том числе, ментора). Каждая школа может выставить сколько угодно команд. Конкурсные работы будут оцениваться Экспертным советом в четырех номинациях: технологии, коммуникации, дизайн и адаптация для людей с ОВЗ. Проведение финала намечено на 19 декабря.