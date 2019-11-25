Врачи: Нарушение сна может сигнализировать о скрытом заболевании





Если человек хронически страдает от пробуждений посреди ночи, врач-консультант обычно спрашивает время и причину, по которой нарушается сон. Эти два фактора существенно влияют на диагноз. Во первых, если наблюдаются частые нарушения ночного отдыха между 1 и 3 часом, то симптомы могут указывать на проблемы с функционированием печени. Поскольку именно в этот период орган перерабатывает химические вещества и фильтрует кровь, гиперактивность или замедление работы может вызвать беспокойство у спящего человека. Это обычно связано с потреблением алкоголя, а также начальной стадией проблем с печенью. Трудно заснуть и легко проснуться до 4 часов ночи свойственно людям, имеющим скрытые заболевания желчного пузыря.Невозможность заснуть между 5 и 7 часами утра указывает на сбой в пищеварении. Причинами этого называют как стрессовые ситуации, так и плохое здоровье кишечника. Справиться с бессонницей поможет употребление авокадо, сыра, рыбы, брокколи и фруктов в течение дня. Наконец, пробуждение между 7 и 9 часами может сигнализировать о нарушении баланса микрофлоры. В её восстановлении помогут не только пробиотики и ферментированные продукты, а также медитация, йога и глубокое дыхание, которые успокаивают раздраженный микробиом организма.