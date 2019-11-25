Павел Воля и Ляйсан Утяшева провели годовщину свадьбы в отеле
Известный эстрадный артист Павел Воля провел годовщину своей свадьбы с Ляйсан Утяшевой в номере отеля. Свой семейный праздник после семи лет совместного брака молодая пара провела на гастролях.
Накануне торжества Павел Воля с супругой приехали в Казань и были очень удивлены от приготовленного им сюрприза. Номер в отеле, где должны были проживать влюбленные, был по-праздничному украшен цветами и воздушными шарами. «Черт возьми! Как приятно, что это не только наш праздник», - отметил Воля. В этом году супруги не стали поздравлять друг друга в социальных сетях, как в прошлом. На шестую годовщину артист посвятил Утяшевой искренние слова любви, которые могли бы каждого растрогать до слез.
Напомним, что у молодой семьи активно подрастает новое поколение: сын Роберт и дочь София. Родители делают все возможное, чтобы проявить у наследников творческий талант. Недавно супруги выпустили новую коллекцию одежды, принт которой полностью придумывали их дети.
Накануне торжества Павел Воля с супругой приехали в Казань и были очень удивлены от приготовленного им сюрприза. Номер в отеле, где должны были проживать влюбленные, был по-праздничному украшен цветами и воздушными шарами. «Черт возьми! Как приятно, что это не только наш праздник», - отметил Воля. В этом году супруги не стали поздравлять друг друга в социальных сетях, как в прошлом. На шестую годовщину артист посвятил Утяшевой искренние слова любви, которые могли бы каждого растрогать до слез.
Напомним, что у молодой семьи активно подрастает новое поколение: сын Роберт и дочь София. Родители делают все возможное, чтобы проявить у наследников творческий талант. Недавно супруги выпустили новую коллекцию одежды, принт которой полностью придумывали их дети.