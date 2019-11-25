В интернете разместили рендеры обновленной Lada 4x4
В интернете опубликовали фото новой версии Lada 4x4. Дизайн наружного оформления получил некоторые изменения, включая бампер с противотуманной оптикой.
В то же время основные изменения затрагивают интерьер авто. На фото можно увидеть серийную сборку Lada 4x4 FL. Интерьер получил актуальную климат-систему, заменившую использовавшиеся до этого ползунки. Помимо этого, инженеры добавили более крупные дефлекторы вентиляции. Салон Lada 4x4 FL получил модернизированный отопитель, центральный тоннель, вместительный бардачок и кресла новой формы с подголовниками. Новый внедорожник получил 3-камерный уплотнитель для дверей, комплект «ЭРА-ГЛОНАСС», антенну на крыше.
Рулевое колесо осталось тем же, как и дверные панели с рычагом КПП. В «АвтоВАЗе» рассматривают возможность изменения рулевого колеса с размещением подушек безопасности. Отдельно запланировано улучшение облицовки для рулевой колонки. Помимо прочего, перелицованная версия Lada 4x4 Urban получит боковые подушки безопасности.
В технической части кроссовера никаких изменений не сделали. Модель Lada 4x4 продолжит использовать двигатель объёмом 1,7 л, генерирующий 83 «лошадки» в паре с 5-диапазонной механической трансмиссией. Ежедневно с 18 ноября «АвтоВАЗ» производит по 6 единиц Lada 4x4 FL. Полномасштабный серийный выпуск начинается в конце ноября либо в начале декабря текущего года. Реализация авто запланирована на январь-февраль 2020 года.
В то же время основные изменения затрагивают интерьер авто. На фото можно увидеть серийную сборку Lada 4x4 FL. Интерьер получил актуальную климат-систему, заменившую использовавшиеся до этого ползунки. Помимо этого, инженеры добавили более крупные дефлекторы вентиляции. Салон Lada 4x4 FL получил модернизированный отопитель, центральный тоннель, вместительный бардачок и кресла новой формы с подголовниками. Новый внедорожник получил 3-камерный уплотнитель для дверей, комплект «ЭРА-ГЛОНАСС», антенну на крыше.
Рулевое колесо осталось тем же, как и дверные панели с рычагом КПП. В «АвтоВАЗе» рассматривают возможность изменения рулевого колеса с размещением подушек безопасности. Отдельно запланировано улучшение облицовки для рулевой колонки. Помимо прочего, перелицованная версия Lada 4x4 Urban получит боковые подушки безопасности.
В технической части кроссовера никаких изменений не сделали. Модель Lada 4x4 продолжит использовать двигатель объёмом 1,7 л, генерирующий 83 «лошадки» в паре с 5-диапазонной механической трансмиссией. Ежедневно с 18 ноября «АвтоВАЗ» производит по 6 единиц Lada 4x4 FL. Полномасштабный серийный выпуск начинается в конце ноября либо в начале декабря текущего года. Реализация авто запланирована на январь-февраль 2020 года.