Искусственный интеллект прогнозирует эффективность иммунотерапии
По словам ученых, искусственный интеллект способен предсказывать эффективность иммунотерапии. Как оказалось, ИИ способен определить, как отреагирует на лечение организм пациента, к примеру, с раком легких.
Впервые воспользоваться информационными технологиями для прогнозирования успешности химиотерапии при лечении рака решили специалисты из Огайо (США). Этот подход позволяет понять, кому из пациентов с раком легких дорогостоящая иммунотерапия будет полезна, а для кого, она не принесет никаких позитивных изменений. Теперь ученые собираются обучать искусственный интеллект выявлять ранее неуловимые аппаратурой изменения в схемах сканирования при компьютерной томографии во время диагностики онкологических заболеваний. Такая возможность достигается путем сравнения полученных схем со снимками, которые были сделаны после проведения первых курсов лечения с помощью антител.
Отмечается, что сейчас иммунотерапия эффективна при лечении рака лишь в 20% случаев. Однако теперь специалисты предлагают заблаговременно предсказывать, какой результат лечебный курс принесет в том или ином случае. Это очень важная возможность, принимая во внимание тот факт, что ежегодная стоимость такого лечения составляет порядка 200 000 долларов США.
Впервые воспользоваться информационными технологиями для прогнозирования успешности химиотерапии при лечении рака решили специалисты из Огайо (США). Этот подход позволяет понять, кому из пациентов с раком легких дорогостоящая иммунотерапия будет полезна, а для кого, она не принесет никаких позитивных изменений. Теперь ученые собираются обучать искусственный интеллект выявлять ранее неуловимые аппаратурой изменения в схемах сканирования при компьютерной томографии во время диагностики онкологических заболеваний. Такая возможность достигается путем сравнения полученных схем со снимками, которые были сделаны после проведения первых курсов лечения с помощью антител.
Отмечается, что сейчас иммунотерапия эффективна при лечении рака лишь в 20% случаев. Однако теперь специалисты предлагают заблаговременно предсказывать, какой результат лечебный курс принесет в том или ином случае. Это очень важная возможность, принимая во внимание тот факт, что ежегодная стоимость такого лечения составляет порядка 200 000 долларов США.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 02:06