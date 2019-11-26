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Искусственный интеллект прогнозирует эффективность иммунотерапии

По словам ученых, искусственный интеллект способен предсказывать эффективность иммунотерапии. Как оказалось, ИИ способен определить, как отреагирует на лечение организм пациента, к примеру, с раком легких.

Впервые воспользоваться информационными технологиями для прогнозирования успешности химиотерапии при лечении рака решили специалисты из Огайо (США). Этот подход позволяет понять, кому из пациентов с раком легких дорогостоящая иммунотерапия будет полезна, а для кого, она не принесет никаких позитивных изменений. Теперь ученые собираются обучать искусственный интеллект выявлять ранее неуловимые аппаратурой изменения в схемах сканирования при компьютерной томографии во время диагностики онкологических заболеваний. Такая возможность достигается путем сравнения полученных схем со снимками, которые были сделаны после проведения первых курсов лечения с помощью антител.

Отмечается, что сейчас иммунотерапия эффективна при лечении рака лишь в 20% случаев. Однако теперь специалисты предлагают заблаговременно предсказывать, какой результат лечебный курс принесет в том или ином случае. Это очень важная возможность, принимая во внимание тот факт, что ежегодная стоимость такого лечения составляет порядка 200 000 долларов США.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 02:06

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