Искусственный интеллект прогнозирует эффективность иммунотерапии





Впервые воспользоваться информационными технологиями для прогнозирования успешности химиотерапии при лечении рака решили специалисты из Огайо (США). Этот подход позволяет понять, кому из пациентов с раком легких дорогостоящая иммунотерапия будет полезна, а для кого, она не принесет никаких позитивных изменений. Теперь ученые собираются обучать искусственный интеллект выявлять ранее неуловимые аппаратурой изменения в схемах сканирования при компьютерной томографии во время диагностики онкологических заболеваний. Такая возможность достигается путем сравнения полученных схем со снимками, которые были сделаны после проведения первых курсов лечения с помощью антител.Отмечается, что сейчас иммунотерапия эффективна при лечении рака лишь в 20% случаев. Однако теперь специалисты предлагают заблаговременно предсказывать, какой результат лечебный курс принесет в том или ином случае. Это очень важная возможность, принимая во внимание тот факт, что ежегодная стоимость такого лечения составляет порядка 200 000 долларов США.