Ученые нашли способ быстрой диагностики наследственных заболеваний у детей





Заболевание обусловлено генетической мутацией, которая сопровождается поражением эндокринных желез с тяжелыми нарушениями функций органов дыхания и пищеварительной системы. Если вовремя не определить наличие болезни, это может привести к летальному исходу. Врачи-генетики разработали методику анализа кривых плавления высокого расширения, которая и позволяет в несколько раз сократить срок определения муковисцидоза у детей. Благодаря новому анализу можно снизить объем генетической информации, которая была необходима для поиска мутации. С применением нового исследования процедура постановки диагноза сократилась до 2-3 рабочих дней.Профессор и заведующий кафедрой детских болезней МИ СурГу Виталий Мещеряков отмечает, что данный метод можно использовать для определения не только муковисцидоза, но и других заболеваний с генетической природой. Исследования подобного уровня могут проводиться на региональном уровне при наличии любой, минимально оснащенной лаборатории.