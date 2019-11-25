В день рождения Нонны Мордюковой названы главные достижения актрисы





Нонна Мордюкова родилась в многодетной семье в казачьем селе Константиновка Украинской ССР. Детство она провела в поселке, где ее мать являлась главой местного колхоза. Известно, что еще в юные годы Мордюкова мечтала стать актрисой. Поэтому поступила во ВГИК после Второй мировой войны. Немногим позднее она закончила творческую мастерскую Бибикова и Пыжовой, впоследствии дебютировав в киноленте «Молодая гвардия». За этот фильм молодая артистка была награждена Сталинской премией.Мордюкова за долгие годы карьеры получила множество наград, а её фильмография включает такую культовую классику, как «Бриллиантовая рука», «Вокзал для двоих», «Они сражались за родину», а также «Гори, гори, моя звезда». Несмотря на то, что звезде экрана доставались мелкие роли, она смогла запомниться зрителям множеством фраз, вроде: «Наши люди в булочную на такси не ездят!» и «Я не знаю, как там в Лондоне, а у нас управдом друг человека!» Мордюкова продолжительное время боролась с сахарным диабетом, который тяжело навредил её здоровью. Знаменитая актриса умерла 6 июля 2008 года на 83-м году жизни. Её похоронили на Кунцевском кладбище в Москве рядом с местом захоронения сына Владимира Тихонова.