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Константин Меладзе представил клип Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой "Мегаполисы"

В социальной сети Instagram Константин Меладзе представил клип своего брата Валерия Меладзе и его возлюбленной Альбины Джанабаевой под названием "Мегаполисы". Подписчики высоко оценили его публикацию.
Константин Меладзе представил клип Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой "Мегаполисы"

Несколько дней назад стало известно, что Валерий Меладзе впервые за долго время спел дуэтом со своей супругой Альбиной Джанабаевой. Сегодня Константин Меладзе показал своим подписчикам клип исполнителей на песню "Мегаполисы". Для съемок Валерий Меладзе выбрал черную рубашку и синий пиджак, а Альбина Джанабаева надела брючный костюм, расшитый серебристыми пайетками. В комментарии к опубликованному в Instagram посту Константин Меладзе сообщил, что состоялась премьера клипа "Мегаполисы" и поблагодарил всех, кто участвовал в его создании.

Подписчики пришли в восторг от просмотренного видео. Многие отметили, что ждали его премьеры. Также фанаты написали, что песня очень трогательная и красивая. Некоторые поинтересовались, почему Константин Меладзе не принимал участи в написании слов и музыки к данной композиции, но ответа пока не получили. Публикацию уже просмотрели почти 8 000 пользователей Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:37

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