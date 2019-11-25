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Врачи рассказали об опасности грязного постельного белья

Человечество в последние годы живет в очень высоком ритме, поэтому многим людям времени не хватает даже на такие элементарные заботы, как стирка постельного белья раз в неделе. При этом, как утверждают врачи, спать на грязном постельном белье может быть опасно для здоровья.

Прежде всего, люди, которые пользуются нестиранным постельным бельем, могут столкнуться с разного рода высыпаниями и воспалениями, поскольку каждый день на него попадают отмершие частицы кожи, выпавшие волосы и прочее. В таких загрязненных местах начинают активно размножаться бактерии, клещи и другие паразиты. Перед тем, как ложиться спать, советуют специалисты, необходимо принять душ и снять макияж. Кроме всего прочего, раздражение кожи от немытого постельного белья может перейти даже в экзему, поэтому перед сном не следует обильно покрывать кожу лица разного рода кремами.

Наконец, в таком белье могут активно развиваться бактериальные и грибковые инфекции, а самую большую опасность представляют пылевые клещи, для которых частички отмершей кожи – лучшее питание. В отдельных случаях обилие этих паразитов приводит к развитию серьезных респираторных заболеваний, а также обострению аллергических реакций.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:17

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