Врачи рассказали об опасности грязного постельного белья





Прежде всего, люди, которые пользуются нестиранным постельным бельем, могут столкнуться с разного рода высыпаниями и воспалениями, поскольку каждый день на него попадают отмершие частицы кожи, выпавшие волосы и прочее. В таких загрязненных местах начинают активно размножаться бактерии, клещи и другие паразиты. Перед тем, как ложиться спать, советуют специалисты, необходимо принять душ и снять макияж. Кроме всего прочего, раздражение кожи от немытого постельного белья может перейти даже в экзему, поэтому перед сном не следует обильно покрывать кожу лица разного рода кремами.Наконец, в таком белье могут активно развиваться бактериальные и грибковые инфекции, а самую большую опасность представляют пылевые клещи, для которых частички отмершей кожи – лучшее питание. В отдельных случаях обилие этих паразитов приводит к развитию серьезных респираторных заболеваний, а также обострению аллергических реакций.