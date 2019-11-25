Лайма Вайкуле рассказала о застолье с Аллой Пугачевой
Лайма Вайкуле поделилась с поклонниками информацией о застолье с Аллой Пугачевой. Недавно прошла церемония предоставления наград в рамках премии «Золотой граммофон».
Вайкуле получила награду за высокий вклад в развитие индустрии в РФ. Певица отметила, что 2 года не появлялась на сцене Кремля, после чего исполнила новую песню под названием «Муму». До своего выступления Вайкуле пообедала в компании Пугачевой. Само застолье певица описала словами «просто интеллигентно посидели».
Знаменитости ели суши, но отказались от алкоголя ввиду приверженности здоровому образу жизни. Вайкуле подчеркнула, что не употребляет спиртные напитки.
«Скоро уже наступит Новый год. Говорят, как его встретишь, так и проведешь затем. Поэтому мы теперь придерживаемся здорового образа жизни», – рассказала журналистам знаменитость.
Вайкуле получила награду за высокий вклад в развитие индустрии в РФ. Певица отметила, что 2 года не появлялась на сцене Кремля, после чего исполнила новую песню под названием «Муму». До своего выступления Вайкуле пообедала в компании Пугачевой. Само застолье певица описала словами «просто интеллигентно посидели».
Знаменитости ели суши, но отказались от алкоголя ввиду приверженности здоровому образу жизни. Вайкуле подчеркнула, что не употребляет спиртные напитки.
«Скоро уже наступит Новый год. Говорят, как его встретишь, так и проведешь затем. Поэтому мы теперь придерживаемся здорового образа жизни», – рассказала журналистам знаменитость.