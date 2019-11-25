Лайма Вайкуле рассказала о застолье с Аллой Пугачевой

Вайкуле получила награду за высокий вклад в развитие индустрии в РФ. Певица отметила, что 2 года не появлялась на сцене Кремля, после чего исполнила новую песню под названием «Муму». До своего выступления Вайкуле пообедала в компании Пугачевой. Само застолье певица описала словами «просто интеллигентно посидели».Знаменитости ели суши, но отказались от алкоголя ввиду приверженности здоровому образу жизни. Вайкуле подчеркнула, что не употребляет спиртные напитки., – рассказала журналистам знаменитость.