Toyota намеревается выпустить новый минивэн Granace





Новый Granace - полноразмерный универсал с выдающимся присутствием. Он в полной мере использует свою вместительную 5,30-метровую длину и 1,97-метровую ширину, чтобы обеспечить высококачественное и удобное внутреннее пространство. Новая модель поступит в продажу у автодилеров по всей стране 16 декабря. Покупатели могут позволить себе ее в двух вариантах: трехрядный премиум-класс с шестью местами по цене 59,7 тысячи долларов и G-класс, который является четырехрядным и восьмиместным автомобилем по цене в 57 тысяч долларов.Granace отличается превосходными базовыми характеристиками, включая бесшумность и устойчивость вождения, которые дополняет стильный интерьер. 17-дюймовые шины в паре с алюминиевыми колесами позволяют добиться роскошного эффекта даже для минивэна. Последний оснащен 2,8-литровым чистым дизельным двигателем мощностью в 173 л.с. и шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Трансмиссия обеспечивает плавность и тихоходный крутящий момент, при этом расход топлива составляет около 10 км на литр. Наконец, салон оснастили полным спектром средств безопасности: парктроником, системой оповещения о близлежащих объектах, а также подушками безопасности.