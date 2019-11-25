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Стилист рассказал, как уговорил Волочкову внезапно сменить имидж

Анастасия Волочкова поразила поклонников новым имиджем. Стилист Павел Назаров рассказал, что ему сложно удалось уговорить экс-приму Большого театра на кардинальную смену своего образа.
Стилист рассказал, как уговорил Волочкову внезапно сменить имидж

В начале месяца Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию в современном образе. Перевоплощение заключалось в кардинальном изменении прически. На смену строгой укладке танцовщицы пришла броская хаотичная челка. «Изначально Настя была в сомнениях, я думаю, даже сопротивлялась. Настя очень рьяно отстаивала длину своих волос», - отмечает Павел Назаров. Сама же балерина призналась, что после смены своего имиджа чувствует себя еще увереннее прежнего и готова покорять поклонников дальше.

В свою очередь подписчики Волочковой выразили свое позитивное мнение по поводу смелого перевоплощения. Они поблагодарили ее за эксперимент и призвали не возвращаться к прежней длине волос. «Вам в новом образе гораздо лучше! Все эти искусственные хвосты уже не в моде», - отмечают фолловеры под постом знаменитости.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:24

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