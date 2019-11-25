Стилист рассказал, как уговорил Волочкову внезапно сменить имидж





В начале месяца Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию в современном образе. Перевоплощение заключалось в кардинальном изменении прически. На смену строгой укладке танцовщицы пришла броская хаотичная челка. «Изначально Настя была в сомнениях, я думаю, даже сопротивлялась. Настя очень рьяно отстаивала длину своих волос», - отмечает Павел Назаров. Сама же балерина призналась, что после смены своего имиджа чувствует себя еще увереннее прежнего и готова покорять поклонников дальше.В свою очередь подписчики Волочковой выразили свое позитивное мнение по поводу смелого перевоплощения. Они поблагодарили ее за эксперимент и призвали не возвращаться к прежней длине волос. «Вам в новом образе гораздо лучше! Все эти искусственные хвосты уже не в моде», - отмечают фолловеры под постом знаменитости.