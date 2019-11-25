Названы имена участников "Дом-2", благодаря которым Ольга Рапунцель прошла в полуфинал" Человека года"





Тем не менее, Ольга Рапунцель все еще продолжает ходить в общий дом для того, чтобы агитировать за свою кандидатуру, ведь впереди еще финал. Пока борьба за главный титул проекта лишь накаляется.Есть и те, кто считают, что Ольга Рапунцель прошла в полуфинал несправедливо. Во-первых, ей делают достаточно много поблажек, в том числе и из-за ее положения, а во-вторых, те вопросы, которые ей задал Андрей Черкасов, многие посчитали очень легкими, словно специально подобранными для Ольги Рапунцель.Теперь зрители лишь предполагают, какой будет борьба в финале и что будет, если в борьбу за главный приз вступят сестры Алена и Ольга Рапунцель.