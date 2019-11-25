Мини-ноутбук OneMix 3 Pro будут поставлять с процессором Intel Comet Lake





One Mix 3 Pro - первый мини-ноутбук с процессором Intel Comet Lake 10-го поколения. Компактный компьютер с четырехъядерным чипсетом Intel Core i5-10210Y поступил в продажу в Китае в октябре и теперь доступен на международном рынке. Комплект включает в себя 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, оснащенный также 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2560×1440. Цена устройства оценивается примерно в 960 долларов США. Его варианты поставляются как с японской так и английской раскладкой клавиатуры.Это делает One Mix 3 Pro одним из самых дорогих мини-ноутбуков в мире. Но он также один из самых мощных. В дополнение к 7-ваттному 8-процессорному чипсету портативный девайс оснащен Windows 10 Home Edition, аккумулятором емкостью 8 600 мАч, который позволяет работать без подзарядки в течение 12 часов, а также возможность превращения ноутбука в планшет благодаря шарниру на 360°. В наличии есть и разъёмы micro-HDMI, USB Type-C, пара USB 3.0, 3,5-миллиметровый вход для подключения гарнитуры. Распознаватель отпечатков пальцев обеспечивает беспрецедентную защиту хранящейся информации.