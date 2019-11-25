АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В честь Дня Матери названы российские знаменитости, являющиеся многодетными…
EUR 70.52 USD 63.71
Курс валют на 23.11.2019

Мини-ноутбук OneMix 3 Pro будут поставлять с процессором Intel Comet Lake

Компания One Netbook анонсировала выпуск OneMix 3 Pro с процессором Intel Comet Lake. Мини-ноутбук будут поставлять как одно из самых производительных устройств на глобальном рынке.

One Mix 3 Pro - первый мини-ноутбук с процессором Intel Comet Lake 10-го поколения. Компактный компьютер с четырехъядерным чипсетом Intel Core i5-10210Y поступил в продажу в Китае в октябре и теперь доступен на международном рынке. Комплект включает в себя 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, оснащенный также 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2560×1440. Цена устройства оценивается примерно в 960 долларов США. Его варианты поставляются как с японской так и английской раскладкой клавиатуры.

Это делает One Mix 3 Pro одним из самых дорогих мини-ноутбуков в мире. Но он также один из самых мощных. В дополнение к 7-ваттному 8-процессорному чипсету портативный девайс оснащен Windows 10 Home Edition, аккумулятором емкостью 8 600 мАч, который позволяет работать без подзарядки в течение 12 часов, а также возможность превращения ноутбука в планшет благодаря шарниру на 360°. В наличии есть и разъёмы micro-HDMI, USB Type-C, пара USB 3.0, 3,5-миллиметровый вход для подключения гарнитуры. Распознаватель отпечатков пальцев обеспечивает беспрецедентную защиту хранящейся информации.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские физики разрабатывают устройство, имитирующее человеческие синапсы, чтобы «забыть»…
В интернете разместили рендеры обновленной Lada…
В столичных школах пройдет конкурс «PRO.Чтение: Поменяй…
Звезда "Дом-2" Ольга Гажиенко научила фанатов делать покупки в "черную…
Врачи рассказали об опасности грязного постельного…
Лайма Вайкуле рассказала о застолье с Аллой…
Мини-ноутбук OneMix 3 Pro будут поставлять с процессором Intel Comet…
Турецкие военные приступают к тестам радаров…
«Я много поняла за эти годы»: Ирина Понаровская возвращается на сцену спустя 10…
Опубликован ТОП-10 самых популярных рэперских…
В Японии разработали метод, определяющий 13 видов рака по капле…
Игорь Крутой трогательно поздравил жену с днем…
Vivo X3 собираются выпустить с 60-кратным…
Мужчины чаще женщин признаются в курортных…
В Сети показали уникальный Jeep Wagoneer с 700-сильным двигателем V8…
Сергей Лазарев анонсировал выход своего нового альбома "Это…
Названы имена участников "Дом-2", благодаря которым Ольга Рапунцель прошла в полуфинал" Человека…
До конца 2021 года Минобороны получит первые Ту-160М новой…
Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для…
Звездная пара "Дом-2" Алексей Купин и Майя Донцова назвали месяц, когда намерены зачать…
Названы пять главных симптомов дефицита витамина D в…
Дмитрий Шепелев испытывает "жгучее чувство стыда" за свой внешний вид в…
Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на…
Секретный поезд Путина и Медведева показали…
«Моя мама может все»: Кристина Орбакайте показала, как Алла Пугачева делает ей…
В Сети появились изображения будущего Realme…
Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель выпрашивает деньги на виниры у коллег по…
Москвичам рекомендовали устраивать себе 5 минут тишины для борьбы со…
Агата Муцениеце: "Американский канал начал производство фильма, основанного на сериале…
Эксперт назвала основные признаки злоупотребления…
Поклонники возмущены отменой концерта ведущей "Дом-2" Ольги Бузовой в…
«Два дня лежала, отходила от шока»: Актер Александр Носик рассказал о состоянии Марии Стерниковой после…
Составлен ТОП-5 популярных приозерных городов для отдыха…
У Константина Эрнста скоро родится 4…
Звезда "Дом-2" Анастасия Балинская готовится к возвращению на…
Эксперты назвали самый "летальный" месяц в…
Звезды "Дом-2" Никита Рудаков и Алина Галимова познакомили своих мам на шоу "Бородина против…
Названы 5 опасных болезней уличных животных, которыми может заразиться…
Звезда "Дом-2" Ирина Агибалова похвасталась шикарным кольцом от…
Искусственный интеллект не позволит курить и отвлекаться на смартфон за…
Просмотреть все новости