«Я много поняла за эти годы»: Ирина Понаровская возвращается на сцену спустя 10 лет





«Это не будет каким-то феерическим возвращением, поскольку я стараюсь подавать себя публике дозировано», - подчеркнула певица. По ее словам, последние 10 лет она старалась жить максимально спокойной размеренной жизнью. «За более чем 40 лет на сцене я просто устала, поэтому последнее время жила без шумихи и чувствовала себя в новом статусе прекрасно. Сейчас я занимаюсь воспитанием внуков, от чего получаю большое удовольствие», - добавила Понаровская. Более того, как утверждает артистка, за эти годы она по новому осмыслила многое. «Я много поняла за эти годы. Сейчас моя главная забота в жизни – отдавать всю себя близким и родным», - приводит слова знаменитости портал «Телепрограмма».Стоит отметить, что Ирина Понаровская стала не первой звездой прошлых лет, заявившей о своем возвращении на большую сцену. Ранее с походим заявлением выступила Наталья Ветлицкая, которая последние полтора десятка лет жида в Испании. Кроме того, довольно часто появляться на публике стала и Жанна Агузарова, заметно утихшая в последние годы.