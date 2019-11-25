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Звездная пара "Дом-2" Алексей Купин и Майя Донцова назвали месяц, когда намерены зачать ребенка

Звездная пара скандального реалити-шоу "Дом-2" Алексей Купин и Майя Донцова сказали, что собираются зачать ребенка в ноябре этого года.

Звездная пара "Дом-2" Алексей Купин и Майя Донцова назвали месяц, когда намерены зачать ребенка

О том, чтобы родить себе малыша, Алексей Купин и Майя Донцова задумались достаточно всерьез. Пара прошла необходимый курс лечения, сдавала всевозможные анализы и делала УЗИ, и только после этого влюбленные признались, что полностью готовы к вопросу планирования детей.

Стоит отметить, что медики разрешили паре работать над тем, чтобы у них появился ребенок. О том, что можно рожать, Майя Донцова рассказала в личном аккаунте, а также разместила свое фото с Богданом, который является сыном Алены Рапунцель, а также крестником ее мужа. Она выразила надежду, что и сама вскоре сможет стать мамой и возьмет уже своего малыша на руки.


К слову, предполагаемое радостное событие должно будет произойти уже в ноябре этого года, тем более, что пара уже готова морально к тому, чтобы стать родителями.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:00

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