Игорь Крутой трогательно поздравил жену с днем рождения

На своей странице в социальной сети композитор поделился музыкальным клипом Михаила Шуфутинского на песню «Пальма Де Майорка». Главную роль в картине сыграла его молодая жена, а сам Крутой неоднократно появлялся в кадрах. «Сегодня начался День рождения Олюшки Крутой, которую ещё в институтские годы все звали "крутой", а уже почти 25 лет назад официально получившую статус Крутой... Она - хранительница очага, замечательная мать наших детей, прекрасная дочь, сестра и жена-красавица-муза, вдохновляющая на написание музыки и другие "подвиги", за что все мы её очень любим и обожаем!!! С Днём рождения, Олюшка!!!» - делится поздравлениями знаменитый композитор.Напомним, что Игорь и Ольга Крутая состоят в браке на протяжении 24-х лет. Они познакомились в США, где знаменитость выступал с Игорем Николаевым в Атлантик-Сити. Между молодыми людьми с момента первой встречи зародились искренние чувства. Некоторое время спустя он посвятил своей избраннице музыкальную композицию «Я люблю тебя до слез».