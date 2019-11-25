Дмитрий Шепелев испытывает "жгучее чувство стыда" за свой внешний вид в юности

Дмитрий Шепелев часто рассказывает своим преданным поклонникам о происходящем в его жизни. Сегодня знаменитость решил показать фанатам несколько архивных снимков, на первом он запечатлен в черных брюках и синей рубашке с галстуком. На втором фото Дмитрий Шепелев обнимает свою ровесницу, он одет в футболку и клетчатую рубашку. В комментарии к публикации телеведущий написал, что ни разу еще у него не было так, чтобы он смотрел на фотографии многолетней давности и не испытывал "жгучее чувство стыда" за свой внешний вид. Также знаменитость добавил: "Обожаю это. Без смеха смотреть невозможно. Мне здесь лет 15-16".Поклонники пришли в восторг от опубликованных в социальной сети Instagram фотографий. Они оставили свои комплименты Дмитрию Шепелеву, написав, что тоже смеются с себя в юности. Публикация телеведущего уже набрала более 3 500 отметок "Мне нравится".