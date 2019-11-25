Vivo X3 собираются выпустить с 60-кратным зумом





В Сети появились новые подробности относительно смартфона Vivo X3. Как сообщает индийский инсайдер Мукул Шарма, будущий гаджет должны презентовать уже 16 декабря. Источники добавляют, что он также будет оснащен модемом с поддержкой сети 5G. Помимо него, компания планирует выпустить другие необычные устройства до конца текущего года. Речь идет о скорой презентации двух других флагманов от китайского бренда, которые оснастят однокристальным чипсетом Snapdragon 855 Plus.Говоря о технических характеристиках Vivo X3, нельзя не упомянуть встроенный передовой процессор Exynos 980, 64-мегапиксельную камеру, объектив IMX686 которого предоставила корпорация Sony, а также невероятный 60-кратный цифровой зум и выдвижная селфи-камера. Стоимость еще не вышедшего смартфона оценена в 540 долларов США. Информацию о оперативной и флэш-памяти предоставят на официальном форуме фирмы.