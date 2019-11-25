Мужчины чаще женщин признаются в курортных романах





Эксперты подчеркивают, что для мужчин статистика признаний оказалась в 1,5 раза больше, чем у женщин. Как показало исследование, романтические знакомства имеют равный уровень популярности для лиц различных возрастов. Порядка 92% респондентов сознались, что в поездках сближаются со многими людьми.Зачастую новые контакты появляются в гостиницах, на экскурсиях, во время отдыха у бассейна или на пляже, в ресторанах и других заведениях общепита. Порядка 50% всех знакомств не имеют никакого продолжения, поскольку люди прекращают общение после завершения отпуска.