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В Сети показали уникальный Jeep Wagoneer с 700-сильным двигателем V8 Hellcat

Американское тюнинг-ателье Black Mountain Conversions создало оригинальный проект доработки 30-летней классической модели Jeep Grand Wagoneer. В Сети показали фото автомобиля с новым 700-сильным V8 Hellcat, который совсем недавно был продан с аукциона в Саудовской Аравии.

Внешний вид тюнингованного Jeep Grand Wagoneer 1989 года выпуска практически ничем не отличается от его серийных сородичей. Ярко красный кузов с накладками под дерево, решетка и бамперы покрыты хромом, многоспицевые диски – точная копия фирменных элементов, устанавливаемых на машину три десятка лет тому назад. Сохранился в машине и оригинальный салон с кожаными сиденьями бежевого цвета, а одометр зафиксировал пробег почти в 84 тысячи километров, правда, нового двигателя этот показатель уже не касается. Теперь, вместо серийного 5,8-литрового атмосферника мощностью 146 л.с. здесь установлен уникальный 717-сильный V8 Hellcat, развивающий до 875 Нм максимального крутящего момента и работающий в паре с 4-ступенчатой АКПП.

Впрочем, кое-что из штатных узлов специалистам ателье удалось сохранить. К примеру, автомобиль имеет серийную подвеску с листовыми рессорами и довольно простую тормозную систему, сердцем которой является вакуумный усилитель. В таком переделанном виде машина прошла всего 800 километров пробега и была выставлена на аукцион. К слову, на Ближнем Востоке подобные проекты часто пользуются большой популярностью.

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Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:18

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