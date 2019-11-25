Российские физики разрабатывают устройство, имитирующее человеческие синапсы, чтобы «забыть» воспоминания





Физик Анастасия Чуприк сообщила, что на данный момент мемристор не имеет расширенного практического применения, но в дальнейшем он может помочь в разработке нового вида нейрокомпьютера. Устройство представляет собой основу для системы искусственного интеллекта, которая выполняет несколько таких же функций, что и мозг человека. В исследовании специалисты использовали материал, который называется оксидом гафния. Анастасия Чуприк отметила, что толщина данного материала должна быть ровно 4 нанометра.Физик пояснила, что если сделать слой хотя бы на 1 нанометр тоньше, то сегнетоэлектрические свойства исчезнут. Также если пленка будет толще 4 нанометров, это будет слишком широкий барьер для электронов. На данный момент исследования продолжаются, и ячейки памяти необходимо сделать более надежными. Чтобы усовершенствовать это устройство, необходимо учиться комбинировать механизмы.