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Российские физики разрабатывают устройство, имитирующее человеческие синапсы, чтобы «забыть» воспоминания

Российские физики разрабатывают устройство, которое называется мемристором второго порядка и помогает «забывать» воспоминания. Данный прибор имитирует синапс мозга человека в том, как он запоминает разную информацию, а затем она теряется.

Физик Анастасия Чуприк сообщила, что на данный момент мемристор не имеет расширенного практического применения, но в дальнейшем он может помочь в разработке нового вида нейрокомпьютера. Устройство представляет собой основу для системы искусственного интеллекта, которая выполняет несколько таких же функций, что и мозг человека. В исследовании специалисты использовали материал, который называется оксидом гафния. Анастасия Чуприк отметила, что толщина данного материала должна быть ровно 4 нанометра.

Физик пояснила, что если сделать слой хотя бы на 1 нанометр тоньше, то сегнетоэлектрические свойства исчезнут. Также если пленка будет толще 4 нанометров, это будет слишком широкий барьер для электронов. На данный момент исследования продолжаются, и ячейки памяти необходимо сделать более надежными. Чтобы усовершенствовать это устройство, необходимо учиться комбинировать механизмы.

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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:30

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