Саша Савельева стремительно похудела после родов из-за желания улучшить здоровье





Хотя Саша Савельева стала мамой лишь в конце марта текущего года, она удивила поклонников своими резкими переменами в весе. Звезда подарила сына Леона своему мужу и артисту Кириллу Сафонову. Известно, что в июне звезда показала подписчикам в соцсети Instagram собственную фигуру. На фотографиях видно, что певица одета в пляжное бикини, что заставило фанатов восхищаться столь быстрым приходом в форму после родов. В комментариях под публикацией знаменитость призналась, что именно послужило причиной резкого похудения.По словам экс-солистки поп-группы «Фабрика», она не придерживается строгих диет для кормящих мам и совершенно отказалась от кондитерских изделий. Кроме того, в её программу входят интенсивные тренировки в спортзале, к которым обратилась через четыре месяца после деторождения. Известно, что похудеть артистка решила из-за желания улучшить здоровье, а не внешний вид. Как говорит Савельева, её мотивировало продолжать упражнения позитивный настрой и частые перерывы для лучшего эффекта. Сейчас звезда планирует записаться на пилатес и вернуться к занятиям на пилоне, поскольку тяжелые роды эмоционально изнурили её.