Ученые опровергли миф о существовании жизни на Марсе





В пресс-релизе на сообщается, что даже те живые организмы, которые расположены к адаптации в экстремальных условиях, не могут перенести данный микроклимата. Специалисты исследовали территорию, которая расположилась в вулканическом кратере. Ученые выяснили, что пруды Даллона совершенно безжизненны. Поблизости этого места была зафиксирована жизнь галофильных, которые предпочитают гиперсоленую среду археи, но в самих прудах их обнаружено не было. Распространению не поспособствовал даже тот фактор, что они имеют способность активно расселяться с помощью ветра и людей. Методы исследования проводились за счёт изучения генетических маркеров, взятых из проб культивирования организмов, а также химического анализа и циометрии для поиска отдельных клеток.Исходя из результатов, французские и испанские специалисты полностью опровергают версию о какой-либо жизни на Марсе или других планетах. Сочетание высокой кислотности и солености оказывается убийственным для всех организмов.