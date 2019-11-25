Названы пять главных симптомов дефицита витамина D в организме





По словам профессора Медцентра при Бостонском университете Майкла Холика, о недостатке витамина D могут свидетельствовать болезненные ощущения в костях и конечностях, малая подвижность суставов в утреннее время, чрезмерная потливость головы, лишний вес, проблемы с работой желудочно-кишечного тракта и депрессивное состояние. Кроме того, при недостатке этого важного вещества повышается риск развития целого ряда заболеваний, в числе которых остеопороз, диабет второго типа, гипертония и другие.Наконец, отмечается, что дефицит витамина D будет очень сложно восполнить с помощью употребления содержащих его продуктов. Дело в том, подчеркивают специалисты, что самым главным источником этого витамина для человека остается именно солнечный свет.