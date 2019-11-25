Секретный поезд Путина и Медведева показали изнутри
Россиянам показатели, как выглядит внутри специальный вагон, на котором передвигаются по стране первые лица. Именно на этом составе в текущем месяце совершил рабочую поездку по Сибири глава российского правительства Дмитрий Медведев, ранее им же пользовался глава государства Владимир Путин.
«Пользоваться этим специальным поездом могут только президент и премьер. Сам он находится в совместном ведении сразу двух ответственных организаций: компании РЖД и управления делами президента России», - сообщает «Комсомолка». По некоторым данным, расцветка вагонов поезда ничем не отличается от того, как оформлены все фирменные пассажирские поезда. В движение состав приводится с помощью двух российских тепловозов, а большая часть его вагонов была изготовлена на ТВЗ, впрочем, есть в нем и несколько вагонов, произведенных еще в ГДР.
Примечательно, что во время недавней поездки Дмитрия Медведева по маршруту Новосибирск-Барнаул этот состав включал в себя 9 вагонов. В первом из вагонов располагается спецсвязь, во втором купейном передвигаются начальник поезда, чиновники и комендант, которые несут ответственность за всю работу подвижного состава. Третий - предназначен для сотрудников ФСО и только в четвертом размещается «первое лицо» - премьер или президент.
«Пользоваться этим специальным поездом могут только президент и премьер. Сам он находится в совместном ведении сразу двух ответственных организаций: компании РЖД и управления делами президента России», - сообщает «Комсомолка». По некоторым данным, расцветка вагонов поезда ничем не отличается от того, как оформлены все фирменные пассажирские поезда. В движение состав приводится с помощью двух российских тепловозов, а большая часть его вагонов была изготовлена на ТВЗ, впрочем, есть в нем и несколько вагонов, произведенных еще в ГДР.
Примечательно, что во время недавней поездки Дмитрия Медведева по маршруту Новосибирск-Барнаул этот состав включал в себя 9 вагонов. В первом из вагонов располагается спецсвязь, во втором купейном передвигаются начальник поезда, чиновники и комендант, которые несут ответственность за всю работу подвижного состава. Третий - предназначен для сотрудников ФСО и только в четвертом размещается «первое лицо» - премьер или президент.