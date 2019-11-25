В Сети появились изображения будущего Realme X50
Компания Realme подтверждает запуск первого гаджета с 5G от китайского бренда. В Сети также появились изображения будущего смартфона X50.
Realme наконец анонсировала свой первый смартфон с поддержкой 5G под названием Realme X50. Он будет представлен в Китае в ближайшие месяцы с обновленным дизайном корпуса. Бренд также выпустил тизерное изображение, которое предоставило еще несколько подробностей о готовящемся к выпуску гаджете. Во-первых, он будет поддерживать как автономные (SA), так и не автономные (NSA) стандарты сетей с частотой менее 6 ГГц. Это позволит улучшить возможность подключения в тех местах, где инфраструктуры подключения может быть недостаточно.
На рендере также видно силуэт устройства с двойным перфорированным дисплеем с камерами, расположенными в левом углу. Остальные спецификации пока еще не известны, но в Realme подтвердили, что это будет один из первых продуктов, в которые внедрят SoC Snapdragon Qualcomm с поддержкой 5G. Эксперты говорят, что телефон могут оснастить последним чипсетом Snapdragon 735, который пойдет на пользу производительности гаджета. Кроме того, Redmi K30 также будет представлен в декабре как первый смартфон среднего класса 5G от Xiaomi, который будет конкурировать с продукцией от отечественной компании.
Realme наконец анонсировала свой первый смартфон с поддержкой 5G под названием Realme X50. Он будет представлен в Китае в ближайшие месяцы с обновленным дизайном корпуса. Бренд также выпустил тизерное изображение, которое предоставило еще несколько подробностей о готовящемся к выпуску гаджете. Во-первых, он будет поддерживать как автономные (SA), так и не автономные (NSA) стандарты сетей с частотой менее 6 ГГц. Это позволит улучшить возможность подключения в тех местах, где инфраструктуры подключения может быть недостаточно.
На рендере также видно силуэт устройства с двойным перфорированным дисплеем с камерами, расположенными в левом углу. Остальные спецификации пока еще не известны, но в Realme подтвердили, что это будет один из первых продуктов, в которые внедрят SoC Snapdragon Qualcomm с поддержкой 5G. Эксперты говорят, что телефон могут оснастить последним чипсетом Snapdragon 735, который пойдет на пользу производительности гаджета. Кроме того, Redmi K30 также будет представлен в декабре как первый смартфон среднего класса 5G от Xiaomi, который будет конкурировать с продукцией от отечественной компании.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:12