Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице





Сейчас Дениса Шальных, оказавшегося в столь непростой ситуации после того, как он решил избавиться от большинства своих татуировок на лице, поддерживает его новая возлюбленная. Как стало известно ранее, наследник 58-летней артистки решил избавиться от части своих тату в одной из клиник столицы. Но уже после первого сеанса лазерного удаления наколок у него произошел конфликт с бывшими единомышленниками. «Сначала ему поступали угрозы, а после такие же татуированные парни подстерегли его возле дома. Как только он появился, они окружили его и принялись оскорблять, говорили что он предает культуру и семью. В общем, мирного разговора не получилось, поэтому досталось ему в глаз, который теперь заплыл. Главное, чтобы не было сотрясения», - приводит портал «СтарХит» слова одного из приятелей Дениса Шальных.Сейчас сын Яковлевой восстанавливается после этого инцидента, однако от идеи свести татуировки с лица отказываться не намерен. По словам друзей молодого человека, в последнее время его жизнь наладилась, более того, Шальных даже повстречал новую возлюбленную.