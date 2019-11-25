Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери





, - призналась Кристина Бродская.По её словам, дети отправились в детсад, когда им не было даже 2-х лет. Кристина Бродская станет работать фотографом. Игорь Петренко растит 5 детей, а также готовится нынешнюю семью перевезти в Москву из Петербурга, где проживают 2 сына артиста от Екатерины Климовой.