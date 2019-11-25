Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель выпрашивает деньги на виниры у коллег по проекту

После того, как зрители заметили, что у Алены Рапунцель проблемы с зубами, они стали меньше внимания обращать на ее взаимоотношения с Ильей Яббаровым. Пользователи социальных сетей и вовсе бесконечно обсуждают тот факт, что у Алены совсем не идеальные зубы. Кажется, она нашла выход из положения и начала просить деньги не у продюсеров проекта, а у своего коллеги по цеху Иосифа Оганесяна.Однако Иосиф ради Алены со своими деньгами расставаться не решился. Он только начал дразнить ее и называть "беззубой". Молодой человек даже убегает от нее и говорит о том, что помогать ей не будет.Стоит отметить, что ранее в Сети говорили о том, что звезда телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Алена Рапунцель осталась без зубов, потому что любит злоупотреблять сладким. Естественно, что никто не знает, насколько это правда, но то, что у девушки есть проблемы с зубами, видно даже невооруженным глазом.