Виктория Исакова опубликовала необычное фото с дочерью

43-летняя знаменитость предпочитала скрывать лицо маленькой наследницы от фотокамер. Также делиться подробностями из личной жизни не входило в интересы певицы. О рождении Варвары от Юрия Мороза официально стало известно только спустя два года после ее появления на свет. Некоторое время актриса публиковала на странице в социальных сетях только снимки дочери со спины или вполоборота. Лишь накануне Исакова показала фото с наследницей, на котором, по словам поклонников, девочка очень похожа на отца. На необычном снимке супружеская пара вместе с Варварой сфотографировались в отражении витрины. «Какая у вас замечательная дочка», «Девочка очень похожа на своих родителей», «Мои любимые», - комментируют фолловеры в Instagram.Напомним, что актриса Виктория Исакова вступили в брак с Юрием Морозом в 2003 году. Долгое время знаменитость не могла забеременеть, поэтому после удачной попытки обзавестись наследницей они посчитали нужным скрыть эту информацию от широких масс.