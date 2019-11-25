Агата Муцениеце: "Американский канал начал производство фильма, основанного на сериале "Квест"

Агата Муцениеце решила поделиться со своими преданными поклонниками радостной новостью. Актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена она со своим супругом Павлом Прилучным, данный кадр сделан на съёмках сериала "Квест". Под снимком актриса написала, что американский канал NBC начал производство многосерийного фильма под названием "Escape", который будет основан на российском проекте. В комментарии к опубликованному в Instagram посту Агата Муцениеце написала: "И все таки, действительно, Оскар не за горами".В конце актриса поздравила всю команду и сообщила, что с большой любовью вспоминает съемки телесериала. Также Агата Муцениеце отметила, что все участники сериала "Квест" вложили огромную часть себя в него, и они счастлива, что фильм нашёл такое продолжение. Подписчики поздравили знаменитость и ее супруга и оставили большое количество лайков.