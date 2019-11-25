Игорь Крутой снял на видео поцелуй Филиппа Киркорова с Сергеем Лазаревым
Известный российский композитор Игорь Крутой снял забавное видео общения между коллегами по отечественному шоу-бизнесу, певцами Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым. Приветственный поцелуй звезд попал как раз в объектив камеры музыканта.
Это видео, как пишет издание «Слово и дело», Крутой опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram. Сам ролик был снят в зале ожидания аэропорта, российские знаменитости ожидали вылета в Минск, где должен был состояться концерт в честь юбилея композитора. Находясь в зале ожидания воздушной гавани, Игорь Крутой начал снимать на телефон все, что происходило рядом. Так, в кадре показалась украинская певица Ани Лорак, а после появился и сам Филипп Киркоров, подошедший к Лазареву и поцеловавший артиста со словами «маленький мой».
Впрочем, как сообщает «ПолитЭксперт», позднее король эстрады подошел и к находившемуся в той же компании Николаю Баскову, повторив такую же трогательную процедуру приветствия с ним. А вот здороваясь с Ани Лорак, Филипп Бедросович упрекнул исполнительницу за то, что она не читает отправленные им сообщения.
Это видео, как пишет издание «Слово и дело», Крутой опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram. Сам ролик был снят в зале ожидания аэропорта, российские знаменитости ожидали вылета в Минск, где должен был состояться концерт в честь юбилея композитора. Находясь в зале ожидания воздушной гавани, Игорь Крутой начал снимать на телефон все, что происходило рядом. Так, в кадре показалась украинская певица Ани Лорак, а после появился и сам Филипп Киркоров, подошедший к Лазареву и поцеловавший артиста со словами «маленький мой».
Впрочем, как сообщает «ПолитЭксперт», позднее король эстрады подошел и к находившемуся в той же компании Николаю Баскову, повторив такую же трогательную процедуру приветствия с ним. А вот здороваясь с Ани Лорак, Филипп Бедросович упрекнул исполнительницу за то, что она не читает отправленные им сообщения.