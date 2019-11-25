Москвичам рекомендовали устраивать себе 5 минут тишины для борьбы со стрессом
Психологи посоветовали москвичам проводить 5 минут в тишине для противостояния стрессу. Александра Морозова из центра «Западного Дегунино» рекомендовала многим жителям мегаполисов регулярно проводить такого рода процедуры для нормализации своего состояния на фоне большой шумовой нагрузки в мегаполисе.
«В крупном городе люди часто сталкиваются со стрессом. Это вызывает разного рода психологические и медицинские нарушения», – сообщает эксперт.
В соответствии с её словами, всего 5 минут тишины позволяют снять высокий уровень напряжения, несколько структурировать поток мыслей, спланировать новые дела, отвлечься от внешних факторов. Увеличить собственную работоспособность можно при помощи снижения стресса. Это также приведёт к укреплению иммунитета, что повышает качество сна, упрочняет организм и повышает аппетит.
Специалист посоветовала в данный отрезок времени исключить любые раздражающие факторы, а в особенности прекратить взаимодействие с устройствами. Гаджеты достаточно плохо воздействуют на нервную систему человека, что приводит к проблемам в ощущении живых эмоций. Помимо этого, во время 5 минут тишины можно провести сеанс дыхательной гимнастики, попить чай, подышать свежим воздухом.
«В крупном городе люди часто сталкиваются со стрессом. Это вызывает разного рода психологические и медицинские нарушения», – сообщает эксперт.
В соответствии с её словами, всего 5 минут тишины позволяют снять высокий уровень напряжения, несколько структурировать поток мыслей, спланировать новые дела, отвлечься от внешних факторов. Увеличить собственную работоспособность можно при помощи снижения стресса. Это также приведёт к укреплению иммунитета, что повышает качество сна, упрочняет организм и повышает аппетит.
Специалист посоветовала в данный отрезок времени исключить любые раздражающие факторы, а в особенности прекратить взаимодействие с устройствами. Гаджеты достаточно плохо воздействуют на нервную систему человека, что приводит к проблемам в ощущении живых эмоций. Помимо этого, во время 5 минут тишины можно провести сеанс дыхательной гимнастики, попить чай, подышать свежим воздухом.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:03