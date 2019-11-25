Стали известны места работы с наибольшей конкуренцией на рынке труда





Академия труда и социальных отношений провела исследование предложений на российском рынке труда. Результаты показали, каким именно профессионалам труднее всего найти работу. Оказалось, что больше всего от безработицы страдают люди творческой специализации. В их число входят не только музыканты и артисты, но также архитекторы, дизайнеры и PR-агенты. Проректор ведомства Александр Сафонов сообщает, что большинство выпускников творческих мастерских испытывают проблемы в трудоустройстве не только из-за ограниченного количества мест, но и их постепенного сокращения. При этом, существует целый слой актеров, желающих повторить успех своих предшественников.Кроме того, высокая конкуренция наблюдается в сфере юриспруденции, маркетинга, экономики и финансов. Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института труда ранее говорили о профессиях, которые имеют наименьший спрос. Первые места в этом плане занимали учителя средних общеобразовательных учреждений и бухгалтеры, за которыми идут специалисты в судебной, нотариальной и адвокатской работе.